МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Приморский край на выставке "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке планирует представить идеи по импортозамещению и технологические разработки. Об этом заявили в правительстве Приморья. Организаторы ВЭФ ожидают участия представителей бизнеса из 46 стран

Выставку "Улица Дальнего Востока" традиционно откроют на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в дни работы ВЭФ 5-8 сентября во Владивостоке.

"Импортозамещение и технологические разработки станут главными идеями презентаций павильона Приморского края на полях VII Восточного экономического форума", — сообщили власти региона.

Основой концепции павильона является идея "мирового океана", отметили в краевом инвестиционном агентстве.

Директор инвестиционного агентства Приморского края Игорь Трофимов подчеркнул, что данная концепция представляет собой безграничные возможности региона в раскрытии научно-технологического потенциала, транспортно-логистических путей, а также туристических и инновационных возможностей. Суть презентации будет заключаться в продвижении политики импортозамещения и технологических разработок, указал он.

Как сообщило правительство Приморья, в павильоне представят пять основных зон. Вначале гости увидят видеоинсталляцию о насыщенной событиями жизни Владивостока и других приморских городов, а также о живописных и уникальных природных местах. В зоне "Транспорта и логистики" интерактивная карта покажет потенциал Северного морского пути и международных транспортных коридоров, расположение железнодорожных и воздушных путей, ключевых морских портов и наземных пограничных переходов на границе с Китаем. В зоне "Развитие территорий" разместятся масштабные инвестиционные площадки в рамках агломерации Владивостока, отдельно острова Русского и индустриального парка "Большой Камень". В зоне "Туризм" представят два самых масштабных туристических проекта Приморья — игорно-развлекательный курорт в бухте Муравьиная и горно-развлекательный курорт "Арсеньев" ("Белая гора").