АШХАБАД, 15 авг — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил в приветственном послании для Международной конференции на уровне министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, что транспортная отрасль должна вернуться на путь развития в направлении этих стран, призвал направить на это все источники финансирования. ООН: цель по вывозу до 5 миллионов тонн продовольствия с Украины достижима

Конференция открылась в понедельник в Туркмении. Приветственное послание главы ООН участникам форума зачитала по видеосвязи его заместитель, высокий представитель ООН по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам Рабаб Фатима.

Гутерреш высоко оценил значение конференции. Он выразил признательность правительству Туркменистана и всем участникам форума за обсуждение вопроса развития транспорта в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю. Он отметил, что "транспортная взаимосвязь критически важна для будущего всех стран, снижения стоимости торговли и улучшения доступа на глобальные рынки, содействия интеграции экономики и людей, усиления связей, а также достижения целей устойчивого развития".

По словам Генсека ООН, "существуют большие препятствия и при улучшении транспортной взаимосвязи, наличие надлежащей транспортной инфраструктуры не исключает неравенство и уязвимость к изменению климата". Он отметил, что большое количество пунктов пересечения границ, сложные транспортные и пограничные процедуры, дополнительные проблемы, возникшие в связи с пандемией, привели к затратам и высокой стоимости поставок, которые сейчас выросли многозначно.

"Мы должны работать вместе для того, чтобы вернуть транспортную отрасль на путь развития для стран, не имеющих доступа к морю… Мы должны сделать так, чтобы те, кто живет в меньших сообществах, не оставались позади, мы должны направить на это все источники финансирования", — сказал Гутерреш.

Он также от лица ООН выразил готовность к проведению Третьей конференции стран, не имеющих выхода к морю в 2024 году.