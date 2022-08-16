МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. В результате законодательных изменений аукционы на пользование участками недр с начала 2022 года принесли в российский бюджет 34,73 миллиарда рублей, на 1,8 миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Мосбиржа запускает аукционы Казначейства России

Глава Минприроды напомнил, что с 1 января 2022 года аукционы на пользование участками недр проходят исключительно в электронном формате, согласно внесенным изменениям в закон "О недрах". Компании, по его словам, "больше не собирают килограммы бумажных документов" для заявки, а результаты торгов "прозрачны абсолютно для всех".

"В результате изменений с начала года аукционы уже принесли в федеральный бюджет 34,73 миллиарда рублей. Это почти на 1,8 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2021 года. Прибыль стабильна, и есть тенденция на увеличение", — подчеркнул Козлов в своем Telegram-канале.