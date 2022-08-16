КУБИНКА (Московская область), 16 авг — ПРАЙМ. Изоляции России в мире не произошло, заявил во вторник министр обороны Киргизии Бактыбек Бекболотов. В Китае отметили вред санкций, введенных против России из-за Украины

"Конечно, масштабы организации конференции, состав ее участников, их количество, — несмотря на сегодняшний политический переполох во всём мире, — действительно, приятно удивляет", — отметил он в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, которая состоялась "на полях" конференции.

Говоря о двустороннем военном, военно-техническом сотрудничестве России и Киргизии, он указал, что перед двумя странами "стоят очень большие задачи, которые решаются в буквальном смысле на полуслове".

"Это очень хорошо", — констатировал Бекболотов