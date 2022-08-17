МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы населения России снизятся в 2022 году на 2,8%, зарплаты в реальном выражении — на 2,9%, что лучше предыдущих оценок, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Аналитики рассказали о негативном сценарии для доходов британцев

По информации собеседника журналистов, министерство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства РФ. Базовые параметры документа, по словам чиновника, согласованы с Минфином и Минэнерго.

В 2023 году рост реальных располагаемых доходов ожидается на уровне 1,2%, реальных зарплат — на 2,6%. В 2024 году реальные располагаемые доходы населения вырастут на 3,5%, в 2025 году — на 2%; реальные заработные платы — на 3,1% и 2,5% соответственно.

В апрельской версии прогноза министерство ожидало, что реальные располагаемые доходы населения России снизятся в 2022 году на 6,8%, а реальные зарплаты — на 3,8%.

По последним данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2022 года замедлили спад до 0,8% в годовом выражении с 1,2% в первом квартале, по итогам всего первого полугодия снизились также на 0,8%.

Что касается реальных заработных плат, то итогов второго квартала и первого полугодия пока нет. По итогам мая реальные зарплаты в России снизились на 6,1% в годовом выражении.

При этом безработица в РФ в 2022 году ожидается на уровне 2021 года в 4,8%, пик роста придется на конец этого — начало следующего года.

По информации собеседника журналистов, министерство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства РФ. Базовые параметры документа, по словам чиновника, согласованы с Минфином и Минэнерго.

По его словам, Минэкономразвития прогнозирует безработицу в 2022 году на уровне 4,8%, в 2023 — на уровне 5,2%. "Понятно, что даны среднегодовые цифры, динамика будет с пиком на конец этого — начало следующего года", — сказал чиновник.

"Безработица будет носить ярко выраженный структурный и территориальных характер, и в какой-то промежуток времени, скорее всего, возникнет ситуация сочетания дефицита рабочей силы в одних отраслях и регионах, и безработицы — в других отраслях и регионах", — добавил он,

При этом, указал федеральный чиновник, период повышенной безработицы будет не очень продолжительным.

В настоящее время, по данным Росстата, уровень безработицы в России находится на историческом минимуме в 3,9%.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков на прошлой неделе говорил, что ситуация с безработицей в 2022 году будет сопоставима со средними значениями 2021 года. В свою очередь министр экономического развития Максим Решетников в начале августа отмечал, что безработица осенью отойдет от рекордно низкого уровня, однако ситуация будет контролируемой.

При этом Минэкономразвития улучшило оценку по снижению оборота ритейла в России в 2022 году с 8,7% до 6,6%.

По информации собеседника журналистов, министерство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства РФ. Базовые параметры документа, по словам чиновника, согласованы с Минфином и Минэнерго.

"Что касается потребительского спроса, министерство оценивает, что дно падения по спросу было во втором квартале. Дальше спрос начнет потихонечку восстанавливаться", — сказал чиновник.

Это произойдет в том числе за счет частичного перетока средств с депозитов на потребительских рынок, а также некоторого оживления потребительского кредитования.

Со слов чиновника, в текущей редакции прогноза заложено, что оборот ритейла снизится в 2022 году на 6,6%. В 2023 году розница вырастет на 2%, в 2024 и 2025 годах — на 5,6% и 2,4%. Что касается объема платных услуг населению, проект прогноза предполагает их снижение в 2022 году на 1,5%, рост в 2023 году — на 1,3%.

По последним данным Росстата, оборот розничной торговли в России в июне 2022 года сократился на 9,6% в сопоставимых ценах по сравнению с июнем прошлого года. В мае оборот ритейла упал на 10,1%, а в апреле — на 9,7% — впервые с марта 2021 года.