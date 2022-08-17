МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 14,87% на 15 августа с 15,01% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Недельная дефляция в России с 9 по 15 августа ускорилась до 0,13%

"На неделе с 9 по 15 августа 2022 года снижение цен продолжилось и составило 0,13%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 14,87% год к году", — говорится в документе.

В министерстве отмечают, что основной вклад в снижение цен по-прежнему вносит удешевление продовольственных товаров (снижение на 0,33%) за счет снижения цен на плодоовощную продукцию.

"Также возобновилось снижение цен на туристические и регулируемые услуги (минус 0,19% после роста на 0,08% неделей ранее) преимущественно за счет снижения стоимости авиабилетов. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе околонулевой рост цен (0,02%)", — добавили в министерстве.

Как ранее сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, инфляция в России, по оценке министерства, в 2022 году составит 13,4%, в 2023 году – 5,5%.