МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Минфин Украины сообщил о поступлении в бюджет страны кредита на сумму 450 миллионов канадских долларов (около 350 миллионов долларов США). Минэкономики Украины: приватизация в стране начнется с хлеба и спирта

Ранее правительство Канады сообщило, что выделит 450 миллионов долларов (около 350 миллионов долларов США) в виде кредита Украине на закупку топлива.

"В государственный бюджет Украины поступило 450 миллионов канадских долларов кредита на льготных условиях от Канады… Общая сумма кредита от Канады составляет 1,45 миллиарда канадских долларов (1,2 миллиарда долларов США)", — говорится в сообщении минфина Украины в Telegram-канале.