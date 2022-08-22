МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Самарская область вошла в число регионов, по итогам января-июня 2022 года снизивших уровень долговой нагрузки. По данным РИА Рейтинг, она сократилась на 3,7%, по этому показателю регион вошел в десятку лидеров рейтинга.

В целом по стране за шесть месяцев ситуация иная: государственный долг субъектов России вырос на 4,9 % или на 119 млрд рублей и составил более 2,5 трлн рублей. В 66 регионах показатель увеличился, в 6 — не изменился и только в 13 — сократился.

Благодаря системной и грамотной финансовой политике, которая неоднократно отмечалась на федеральном уровне, область с каждым годом, даже с учетом непростой экономической ситуации, добивается все более высоких результатов. Если в 2016 году размер долга составлял 67,4 миллиардов рублей, то сегодня — 40,6 миллиардов рублей.

Планомерное снижение размера государственного долга является одним из главных показателей эффективной работы главы региона. За последние 5 лет объем государственного долга сократился на треть, более чем на 25 миллиардов рублей. В 2,5 раза сократилась доля бюджетных средств на обслуживание долговых обязательств. Это позволяет привлекать крупные инфраструктурные кредиты на развитие области из федерального бюджета.

Задачу по планомерному снижению госдолга перед правительством региона поставил губернатор Дмитрий Азаров. "Благодаря его работе за 5 лет федеральные поступления в областной бюджет увеличились в 3,3 раза, и в 2022 году составили более 70 миллиардов рублей", — подчеркнул председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

В области растут темпы строительства дорог, жилья, инфраструктурных объектов. Введен в эксплуатацию новый Дворец спорта, завершается реконструкция здания фабрики-кухни, где будет размещен единственный в стране филиал Третьяковской галереи, готовы два моста через реки Самара и Сок, продолжается возведение мостового перехода через реку Волга. Развитие региона позволяет создавать новые рабочие места, увеличивать налоговые отчисление, качественно повышать уровень жизни людей.