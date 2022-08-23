МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Представитель российской структуры немецкой Bosch "БСХ Бытовые приборы" не подтвердил Минпромторгу РФ информацию о продаже заводов в России, сообщил РИА Новости источник в министерстве. Минпромторг России разрешил параллельный импорт электротехники

Ранее в понедельник издание "Коммерсант" сообщило, что Bosch ищет покупателей на свои два завода, которые находятся в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом. Большую часть комплектующих предприятия получали из ЕС, в работающем состоянии они, по словам источника газеты, стоят 65-75 миллионов евро.

"Представитель производителя стиральных машин и холодильников в Российской Федерации ООО "БСХ Бытовые приборы" (Bosch) в рабочем порядке сообщил Минпромторгу России об отсутствии информации о продаже заводов в России", — отметил он.

Источник уточнил, что речь идет о заводе по производству бытовой техники в Стрельне и предприятию по выпуску котлов в Энгельсе.