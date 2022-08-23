КАЛИНИНГРАД, 23 авг — ПРАЙМ. Проект постановления о субсидировании морских перевозок в Калининград должен быть внесен в правительство России на этой неделе, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Алиханов заявил, что мощностей по перевозке грузов в Калининград не хватает

"В этом месяце мы ожидаем принятия постановления по субсидированию. Очень долго, к сожалению, Минтранс вместе с Минфином согласовывали проект постановления о субсидировании паромной переправы для того, чтобы уровень цен не рос из-за этой логистической компоненты. Мы исходим из того, что стоимость перевозки должна быть аналогична тарифу железнодорожной перевозки", — сказал он в ходе онлайн-эфира во ВКонтакте.

Алиханов отметил, что сейчас министерства подошли уже к финалу согласования проекта.

"Обещали внести (в правительство РФ – ред.) на этой неделе. Буду информировать об этом", — уточнил губорнатор.