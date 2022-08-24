ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – ПРАЙМ. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан, сейчас в его благотворительном фонде и частном музее Невьянской иконы готовятся к проведению обысков. Об этом РИА Новости сообщила помощник Ройзмана Лейла Гусейнова.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что против Ройзмана возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российских Вооруженных сил.

"Ройзмана задержали. (Правоохранители) собираются проводить обыски (в фонде Ройзмана), они ждут, пока мы приедем и все откроем. Еще в музее (Невьянской иконы) хотят провести обыски, но там тоже сейчас нет никого", — рассказала Гусейнова.

Октябрьский суд Екатеринбурга в конце марта назначил бывшему мэру два штрафа по 50 тысяч рублей каждый, позже, 7 апреля, — новый штраф на такую же сумму. Все они — по протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Защита Ройзмана пыталась обжаловать административное наказание, но областной суд оставил вердикты в силе. В мае Ройзман был оштрафован еще на 85 тысяч рублей по протоколу по части 3 статьи 20.1 КоАП. Причиной явилась публикация Ройзмана в социальной сети информации, "выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти РФ в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова".