ЕРЕВАН, 24 авг — ПРАЙМ. Правительство Армении одобрило в среду ратификацию соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, передает корреспондент РИА Новости. Страны ЕАЭС обсудят формирование общего рынка газа

"Одобрить проект закона о ратификации соглашения "О применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок", — говорится в постановлении кабмина, проект которого представил глава комитета по госдоходам Рустам Бадасян.

Документ направлен в Конституционный суд для установления соответствия его положений конституции Армении, в случае положительного заключения его передадут в парламент.

Соглашение о навигационных пломбах предусматривает отслеживание с помощью электронных навигационных пломб товаров, перемещаемых как в рамках таможенного транзита, так и ряда товаров во взаимной торговле (санкционные товары, алкоголь, табак).

В Евразийской экономической комиссии считают, что применение соглашения о навигационных пломбах позволит минимизировать контрольные мероприятия на внутренних границах союза и повысить транзитную привлекательность государств-членов, обеспечить прослеживаемость товаров и их законный оборот на территории ЕАЭС.