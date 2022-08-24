МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Строительство метро в Красноярске вот-вот начнется: участники заседания оперштаба определили ключевые задачи и обсудили первоочередные мероприятия, а также подготовку территории и разработку документации. Заседания штаба будут проходить раз в месяц. В них примут участие представители подрядных организаций, предприятий, представителей краевых и городских властей. Власти Красноярска сообщили, когда в городе начнет строиться метро

Ранее в Правительстве Красноярского края подписаны контракты с ГК "Моспроект-3" на проектирование и строительно-монтажные работы по созданию в столице региона линии метро. Начнут возводить подземку уже осенью этого года, а завершить планируют в 2026 году. Долгожданная мечта всех красноярцев исполнится. Метро перераспределит транспортные потоки города, разгрузит Красноярск от пробок, при этом технически оно будет одним из лучших в стране.

ЗАПУСТИТЬ ПРОЦЕСС

Говорить о красноярском метро начали еще в 1995 году и к началу миллениума обещали пустить первую ветку. С тех пор не было и года, чтобы красноярцы не вспоминали о подземке. Было много громких заявлений: торжественно открывали первый котлован; проектировали парк для метропоездов; продавали лотерейные билеты возле предполагаемых станций, потом консервировали объект и на его месте появлялись какие-то общественные места.

Так было до прошлого года, когда президент Владимир Путин во время "Прямой линии" заявил: метро-долгострои в городах-миллионниках должны быть доделаны. "Тема известная, метро в Челябинске — долгострой с советских времен. С такой проблемой живут несколько российских городов, в том числе Красноярск", — ответил президент на вопрос. Он добавил, что на решение вопроса с долгостроями метро в нескольких городах страны из бюджета выделят 500 млрд рублей. "Объем работ понятен, ресурсы есть. Нужно только запустить процесс", — резюмировал тогда Путин.

Буквально сразу же губернатор Красноярского края Александр Усс встретился с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным, чтобы обсудить ход реализации масштабного и очень важного для города проекта (он курирует метрострой в городах-миллиониках). Встреча шла долго. Тогда и были обозначены первые сроки по строительству метро в Красноярске и рассмотрены разные варианты подземки.

ШЕСТЬ СТАНЦИЙ И 11 КИЛОМЕТРОВ

За время, что прошло со встречи губернатора и вице-премьера, красноярское метро отметилось в крупном скандале (арестовали проектировщика Олега Митволя; его обвинили в хищении 900 млн рублей на строительстве подземки). Однако сроки строительства это не сдвинуло.

10 августа 2022 года произошло историческое событие. В Правительстве Красноярского края подписаны контракты на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ по созданию в городе линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта. "Мы стали свидетелями по-настоящему исторического события — подписания контракта на обеспечение полного цикла создания метро в Красноярске, от проектирования и до финиша. Это наша красноярская мечта, поддержанная Президентом России. И для меня она является, возможно, главным делом жизни. Мы будем строить метро не вчерашнего и не сегодняшнего, а завтрашнего дня. Есть все основания считать, что это будет одно из лучших решений в области метростроительства в стране", — отметил по итогам подписания Усс.

Проектировщиком стала ГК "Моспроект-3". Опыт у компании большой. Она делала подобный проект в Москве, разработала концепцию легкорельсового транспорта для Челябинска, а в Нижнем Новгороде возводит участки двух линий метрополитена. Работу в Красноярске компания обещает выполнить "под ключ". По словам генерального директора ГК "Моспроект-3" Анны Меркуловой, красноярский проект очень интересный. "Одна из важных задач — интегрировать подземную систему рельсового транспорта в городскую наземную сеть. Поэтому мы предложим краю одни из самых современных технологических решений, которыми мы владеем", — пояснила Меркулова.

По проекту красноярское метро будет подземно-наземное. На участке протяженностью около 11 км (от улицы Высотной до улицы Шахтеров) разместят 6 станций: 4 подземных и 2 наземных. Впоследствии при необходимости маршрут можно продлить еще на 4 км и добавить 6 наземных станций.

Финансируется проект через инфраструктурный бюджетный кредит в размере 89,3 млрд рублей. Подготовка территории строительства будет за счет собственных средств Красноярского края.

Уже в ноябре в Красноярске ожидают прибытие тоннелепроходческих комплексов, а основные подготовительные работы по старту проходки завершатся до конца этого года.

МЕТРО РАЗГРУЗИТ ДОРОГИ

По сути, в Красноярске будет создан рельсовый скоростной транспортный комплекс (РСТК). "Он предусматривает совмещение экологичных видов транспорта — трамвая и подземной части метрополитена, — для удобства пассажиров. Они смогут проехать через весь город, практически не выходя из вагона", — объясняет Александр Усс.

Для реализации проекта РСТК разрабатывается концепция замены всего трамвайного комплекса города — речь идет об обновлении подвижного состава, модернизации существующих путей и строительстве новых до микрорайона Солнечный и правобережья Красноярска. Этот масштабный проект оценивается в сумму 23,1 млрд рублей.

По словам кандидата технических наук, доцента кафедры автомобильных дорог и городских сооружений Сибирского федерального университета Вадима Серватинского, проектировщик не зря сделал выбор в пользу станций мелкого залегания (основной участок линии будет поднят ближе к поверхности). "Здесь важны два момента. Первый, такое метро строить быстрее и дешевле. Второе, в Красноярске сложные грунты, подземные воды и перепады высот, которые могут достигать 150 метров. Только представьте, какой это будет уклон. Поэтому для города нужен именно комбинированный вариант", — поясняет специалист.

Серватинский добавляет еще один плюс такого метро неглубокого залегания: при эксплуатации оно позволит оптимизировать пассажиропотоки — пересадки на наземный транспорт станут короче и быстрее.

Построить первую линию в Красноярске должны к 2026 году. "Теперь же наш соперник — это время, которое не даст нам шанса расслабляться, а ещё — наша способность к терпению. Такие проекты требуют изменения привычного городского уклада, мы будем сталкиваться со сложностями, с существенными неудобствами", — отметил заместитель губернатора Красноярского края Сергей Ерёмин, который курирует проект.

Губернатор Усс конкретизировал эти неудобства: перекрытие улиц, вскрытие проезжей части. "Нам надо перетерпеть какое-то время и помнить, что трудности временные, а метро — навсегда", — отметил глава региона.

Серватинский считает, что метро для столицы края — это обязательное условие комфортной жизни красноярцев в будущем. И временные неудобства от перекрытий улиц будут значительно ниже, чем при возведении стандартной подземки — в таком варианте сроки строительства увеличиваются в несколько раз. "Метро Красноярску необходимо как воздух. Улично-дорожная сеть города исчерпала свой ресурс на 80-90%. Конечно, где-то точечно можно улучшить ситуацию. Но, поймите, расширение дороги — не панацея. Надо правильно организовать движение, перераспределить его. Поэтому лучше потерпеть эти временные неудобства, чтобы потом избежать многочасовых пробок", — заключает он.

Еще один важный момент: согласно новому Генплану, население Красноярска к 2042 году должно вырасти до 1 млн 335 тысяч человек. В городе будет построено минимум 25 млн кв. м жилья; появятся новые и разрастутся старые районы. В этом случае метро комбинированного типа крайне необходимая вещь.