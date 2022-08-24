МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 14,6% на 22 августа с 14,87% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Недельная дефляция в России с 16 по 22 августа ускорилась до 0,15%

Как сообщил в среду Росстат, недельная дефляция в РФ с 16 по 22 августа ускорилась до 0,15% с 0,13% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 10,56%.

"В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 14,6% год к году (на 15 августа: 14,87% в годовом выражении)", — говорится в сообщении.

Как отмечает министерство, на прошедшей неделе снижение цен зафиксировано во всех секторах потребительского рынка.

"Основной вклад в дефляцию по-прежнему вносит удешевление продовольственных товаров (-0,34%) при увеличении темпов снижения цен на плодоовощную продукцию. На непродовольственные товары цены снизились на 0,04%. В сегменте туристических и регулируемых услуг снижение цен продолжилось (-0,06% после —0,19%) при сохраняющемся удешевлении авиабилетов", — пояснили авторы обзора.