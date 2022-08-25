МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Россия и Киргизия способны запустить новые двусторонние проекты в разных отраслях экономики, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин. Участники межправсовета ЕАЭС обсудили проекты в экономике и энергетике

"Предлагаем совместно проработать запуск новых перспективных проектов, в том числе в автомобилестроении, в сельском хозяйстве, в транспортной инфраструктуре", — сказал председатель правительства России на встрече с киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым в Чолпон-Ате.

Мишустин подчеркнул, что Россия дорожит "партнерскими, союзническими, братскими" отношениями с Киргизией и искренне заинтересована в расширении сотрудничества по всем текущим направлениям. По его словам, двустороннее торгово-экономическое сотрудничество "развивается успешно, несмотря на сложную конъюнктуру", а товарооборот вырос более чем на треть.

Российский премьер добавил, что общей целью сторон является создание условий для решения долгосрочной стратегической задачи в торгово-экономической сфере, то есть обеспечение инвестиционного благосостояния и делового климата.

Кроме того, Мишустин отметил эффективную работу российско-киргизского Фонда развития, на инвестиционные ресурсы которого реализуется более 3,2 тысячи проектов на общую сумму свыше 440 миллионов долларов.

Глава российского кабмина также подчеркнул, что сторонам необходимо ускорить подписание новой программы экономического сотрудничества на 2022-2026 годы.

"Эта программа будет способствовать, конечно, дальнейшему расширению взаимодействия, увеличению нашего товарооборота, увеличению наших взаимных инвестиций, различных других проектов", — подчеркнул Мишустин.

По его словам, в Киргизии работают многие российские компании в разных сферах, все запланированные инвестиционные проекты будут реализованы.

Мишустин обратил внимание на успешную работу двусторонней межправкомиссии и поблагодарил Жапарова за то, что он лично возглавил эту структуру.