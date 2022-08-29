МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. В рамках строительства скоростного трамвая в Челябинске будет создано 10 тысяч рабочих мест, а первую линию построят до 2026 года. Об этом стало известно в понедельник 29 августа после подписания контракта на разработку проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ, сообщили в ГК "Моспроект-3".

Новая транспортная линия протяженностью более 9 километров будет интегрирована с городской трамвайной сетью. Объект включает участки метрополитена, строительство которого в Челябинске так и не было завершено. Поддержкой ранее сделанных выработок метро в целях безопасности также занимается столичный холдинг.

"Сжатые сроки проекта потребуют от нас концентрации всех ресурсов — в пике на строительстве объекта создадим порядка 10 тысяч рабочих мест", — рассказала гендиректор "Моспроект-3" Анна Меркулова.

Специалисты группы разработали комплекс инженерно-технических решений для внеуличной транспортной системы, позволяющей оптимально учесть градостроительные потребности Челябинска, создать комфортный вид скоростного транспорта для жителей города, используя ранее частично возведенные подземные выработки. Предложенную ими идею в июне этого года поддержала Главгосэкспертиза.

Челябинский транспортный проект включен в федеральную программу "Инфраструктурное меню", разработанную по поручению президента Владимира Путина. Программа нацелена создать комфортную среду и повысить качество жизни в городах России за счет значительного улучшения муниципальной инфраструктуры. Соответствующие проекты по созданию умных интегрированных транспортных систем также силами специалистов «Моспроект-3» с текущего года реализуются в Нижнем Новгороде и Красноярске.