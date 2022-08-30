ЖЕНЕВА, 30 авг — ПРАЙМ. Один из ключевых индикаторов экономического развития швейцарской экономики опустился гораздо ниже своего долгосрочного среднего значения и даже ниже, чем прогнозировали экономисты, сообщил центр экономических исследований при Швейцарской высшей технической школе Цюриха. В Швейцарии могут запретить газ в некоторых сферах при его нехватке зимой

Этот центр ежегодно с 1970 года публикует экономический барометр Швейцарии KOF, прогнозирующий экономическое развитие страны с учетом более 200 показателей. Цифра 100 является средним значением уровня роста.

"Конъюнктурный барометр KOF снизился на 4,0 пункта в августе и в настоящее время составляет 86,5, что значительно ниже среднего долгосрочного показателя. Таким образом, в ближайшем будущем следует ожидать не очень приятных изменений в швейцарской экономике", — говорится в сообщении на сайте института.

Аналитики, опрошенные агентством AWP перед публикацией барометра, ожидали снижения в диапазоне от 87,1 до 92,0 пункта, но не на этом уровне.

"Индикаторы, ответственные за это снижение, в первую очередь относятся к потребительским секторам. Тем не менее, обрабатывающая промышленность и строительный сектор также подают негативные сигналы. С другой стороны, другие показатели, учитываемые при расчете барометра, практически не претерпевают изменений", — уточняет центр.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.