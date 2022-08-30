МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития России совместно с отраслевыми ведомствами под руководством вице-премьеров разработало сценарии развития экономики России до 2030 года, целевой сценарий предполагает ускоренную адаптацию к новым условиям, говорится в сообщении пресс-службы министерства. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды

Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел сводную стратегическую сессию по основным направлениям экономической политики в условиях внешнего санкционного давления. Он рассказал, что кабмин в сентябре доложит президенту итоги серии совещаний, посвященных вопросам социального и экономического развития страны как в краткосрочной перспективе, так и на более длительный срок. В работе сессии принял участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, он выступил с докладом по основным направлениям экономической политики в условиях санкций.

"Минэкономразвития вместе с ведомствами под руководством вице-премьеров разработало сценарии развития экономики России до 2030 года. Целевым является сценарий ускоренной адаптации экономики к новым условиям. Он основан на реализации системных решений, которые позволят уже в 2024 году преодолеть спад и выйти на устойчивый рост — приоритет, обозначенный президентом РФ", — говорится в сообщении.

"Сегодня мы продвигаемся именно по этому сценарию, реализовав план первоочередных действий", — отметил Решетников, чьи слова приведены в релизе.

Как следует из сообщения министерства, рост экономики России будет обеспечен, прежде всего, за счет внутреннего спроса – инвестиционного и потребительского. Выйти на необходимые темпы роста позволит реализация приоритетных направлений деятельности, выработанных на отраслевых сессиях.

"Во-первых, развитие транспортно-логистической инфраструктуры с учетом новых потребностей в экспорте и импорте. Сформирован транспортно-экономический баланс до 2030 года, прогноз изменений объемов и направлений экспорта и импорта увязан с прогнозом грузопотоков. Второе направление — поддержка проектов импортозамещения в разных отраслях. Третье — обеспечение технологической самостоятельности. Отдельный приоритет – цифровизация и создание собственной основы в виде оборудования и ПО", — пояснили в министерстве.

Кроме того, кабмин планирует развивать финансовую систему страны, а также оказывать поддержку частной инвестиционной активности.

Накануне первый вице-премьер России Андрей Белоусов говорил, что инвестиционная повестка должна стать центром антикризисной программы кабмина на ближайшие несколько месяцев. От того, удастся ли поддержать инвестиции, будет зависеть в целом ситуация в экономике. По прогнозу Белоусова, спад ВВП РФ в текущем году не превысит 3%, а в 2023 году — ограничится 1% (на текущий момент самые оптимистичные оценки, озвученные чиновниками). Россия уже прошла пик спада потребительского спроса, и снижение оборота ритейла по итогам 2022 года составит 4,2%, а в 2023 году будет рост на уровне 2,5-3%, рассказал первый вице-премьер. Что касается инфляции, по словам Белоусова, по итогам года она составит 12-13%.