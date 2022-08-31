БИШКЕК, 31 авг — ПРАЙМ. Доходы бюджета Киргизии в первом полугодии 2022 года по сравнению с прошлым годом выросли на 49,5%, сообщил в среду в своей речи по случаю Дня независимости республики президент страны Садыр Жапаров. Премьер Киргизии считает, что расчеты в нацвалютах укрепят экономики ЕАЭС

"Мы усилили контроль за налоговыми и таможенными платежами, и результаты усилий по увеличению бюджетных доходов не заставили ждать. По итогам первого полугодия 2022 года доходы республиканского бюджета составили 122 миллиарда сомов (1,5 миллиарда долларов — ред.). Этот показатель увеличился на 49,5% или 40,4 миллиарда сомов (500 миллионов долларов — ред.) по сравнению с первым полугодием прошлого года", — заявил глава государства.

По его словам, на основе проводимой финансово-экономической политики в этом году "удалось значительно повысить заработную плату государственных и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы, в том числе здравоохранения, образования, социальной защиты населения и других сфер".

"Вы прекрасно знаете, что повышение заработной платы трудящимся социальной сферы, увеличение размеров пенсий и пособий очень важно для обеспечения политической и экономической стабильности страны", — подчеркнул Жапаров.

Киргизия в среду отмечает 31-ю годовщину обретения независимости республики.