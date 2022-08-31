МОСКВА, 31 авг — ПРЙАМ Президент России Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики и отметил что хорошую отдачу дает взаимодействие двух стран в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС, телеграмма опубликована на сайте Кремля. Премьер Киргизии считает, что расчеты в нацвалютах укрепят экономики ЕАЭС

"Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника Киргизской Республики ‒ Дня независимости. Отношения между нашими странами развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Хорошую отдачу даёт двустороннее сотрудничество в различных областях, взаимодействие в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур", — сказано в сообщении.

Путин пожелал Жапарову здоровья и успехов, а гражданам Киргизии — мира и процветания.

Киргизия в среду отмечает 31-ю годовщину обретения независимости республики. Ранее в пресс-службе посольства России в Бишкеке также сообщали, что Путин поздравил Жапарова с Днем независимости.