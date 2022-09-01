МИНСК, 1 сен — ПРАЙМ. Белоруссия по решению Совета министров с 1 сентября снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, сообщает Национальный правовой Интернет-портал. Белоруссия снова провела выплаты по еврооблигациям в нацвалюте

"Постановлением Совета Министров от 30 августа 2022 г. № 567 в Беларуси предусмотрено изменение ставок экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Постановление вступает в силу с 1 сентября", — отмечает портал.

Согласно документу ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты снижаются с 53 до 52 долларов за тонну. Пошлина на тонну прямогонного бензина уменьшится с 29,1 доллара до 28,6 долларов. Снизится и пошлина на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы и смазочные масла – с 15,9 до 15,6 долларов за тонну.