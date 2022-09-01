МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подтвердил намерение посетить саммит ШОС, который состоится в сентябре. Путин отметил динамичное развитие отношений России и Узбекистана

"До встречи… в Самарканде", — сказал Путин, прощаясь с коллегой Эмомали Рахмоном после церемонии открытия школ с обучением на русском языке в Таджикистане, которая прошла по видеосвязи.