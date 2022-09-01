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Путин посетит саммит ШОС в Самарканде в сентябре
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. Президент России Владимир Путин подтвердил намерение посетить саммит ШОС, который состоится в сентябре. "До встречи… в Самарканде", — сказал Путин, прощаясь с коллегой Эмомали... ПРАЙМ, 01.09.2022
экономика, новости, владимир путин, саммит шос, самарканд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подтвердил намерение посетить саммит ШОС, который состоится в сентябре.
"До встречи… в Самарканде", — сказал Путин, прощаясь с коллегой Эмомали Рахмоном после церемонии открытия школ с обучением на русском языке в Таджикистане, которая прошла по видеосвязи.