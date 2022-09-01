МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Сахара, который будет произведен в РФ в новом сезоне, будет достаточно как для обеспечения потребности внутреннего рынка, так и для поставок в страны ЕАЭС, говорится в сообщении Союза сахаропроизводителей России ("Союзроссахар"). "Русагро" начала сезон переработки сахарной свеклы

"В текущем году площади посевов сахарной свеклы в России увеличились на 2% и составили 1,027 миллиона гектаров. Учитывая оценку урожая сахарной свеклы, произведенного из нее сахара в сезоне 2022-2023 (для сахара — с 1 августа — ред.) будет достаточно для обеспечения потребности как внутреннего рынка России, так и стран ЕАЭС", — говорится в сообщении.

По данным союза, в РФ на 1 сентября собрано более 3 миллионов тонн сахарной свеклы, а с начала сезона произведено 360 тысяч тонн сахара. В России настоящее время работает 31 сахарный завод.

По данным Росстата, объем производства сахара в РФ в 2021 году по сравнению с 2020 годом вырос на 1,8%, до 5,9 миллиона тонн.

"Союзроссахар" обращает внимание, что 31 августа закончился срок действия запрета на вывоз с территории РФ белого сахара и тростникового сахара-сырца. Это решение действовало в отношении экспорта в третьи страны, поставки в ЕАЭС были возможны на основании разрешений Минсельхоза.

"Сегодня сахарные заводы России уже реализуют сахар на экспорт по ранее подписанным договорам, а также готовы заключать новые договоры на экспортные поставки сахара в текущем производственном сезоне 2022-2023, который начался с 1 августа 2022 года", — говорится в сообщении.