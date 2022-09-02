МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в пятницу обсудит распределение субсидий на реализацию мероприятий по ликвидации незаконных свалок в границах городов, сообщает пресс служба кабмина. Правительство продлило упрощенное подтверждение соответствия продукции

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О внесении изменений в распределение объёмов субсидий на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде бюджетам субъектов Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов…", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект распоряжения направлен на создание условий в 2022-2023 годах для ликвидации незаконных свалок в 24 российских регионах.

Кроме того, правительство также обсудит наделение Минстроя полномочиями по определению проектных решений типовыми, а также по включению сведений о типовом проектном решении в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации.