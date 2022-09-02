МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Министр экономического развития Максим Решетников рассказал, какие меры из антикризисного пакета правительства не будут продлены: в частности, это мораторий на банкротство, льготные кредиты системообразующим предприятиям и нулевые пошлины на критический импорт. Решетников допустил улучшение макропрогноза на текущий год

В конце августа премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что многие из принятых мер по поддержке экономики были эффективны и могут быть продлены, и правительству предстоит определить конкретные шаги для поддержки реального сектора экономики и граждан.

Выступая в пятницу на совещании по развитию СЗФО в рамках визита в Петрозаводск, Решетников сообщил, что поддержка конкретных отраслей сохранится, но не раскрыл деталей. "Конечно, поддержка населения и рынка труда — это абсолютный приоритет, все эти меры будут дальше действовать", — подчеркнул глава Минэкономразвития.

Он также рассказал, что среди оставшихся мер, те, что выполнили задачу, будут завершаться, по мере окончания их действия. "Мораторий на банкротство был срочной мерой — завершается. Программа льготного кредитования системообразующих компаний, тоже надо понимать, она вводилась на пиках процентной ставки, поэтому сейчас они будут завершаться", — сказал Решетников.

Он также напомнил, что обнуление ввозных пошлин на товары критического импорта и ряд мер тарифного регулирования принимались в условиях пика валютного курса, ажиотажного спроса, заявления о сокращении поставок в Россию. "Теперь пакетных решений таких не будет", — сказал Решетников, отметив, что точечные решения возможны и министерство вместе с Минпромторгом готово обсуждать конкретные предложения бизнеса. Например, когда пошлины на конечную продукцию нужно повысить и защитить внутренний рынок, а пошлины на комплектующие, наоборот, снизить, добавил он.

Весной были установлены нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении ряда товаров. Действие этих ставок истекает 30 сентября. В начале августа Решетников говорил, что с октября дальнейшие решения об обнулении пошлин на ввоз товаров в РФ будут приниматься точечно, поскольку в условиях сильного рубля такой механизм усиливает давление на российский бизнес.

В пятницу стало известно, что Россия предложила продлить до 31 марта действие обнуленных ставок на ввоз некоторой продукции на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Предлагается продлить срок действия мер в отношении отдельных видов продукции легкой, пищевой, фармацевтической, медицинской, химической, целлюлозно-бумажной, текстильной, металлургической и иных отраслей промышленности.

При этом ранее на этом совещании министр сообщил, что программа параллельного импорта, а также упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции и ускорение таможенных процедур будут продлены.