МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев полагает, что если ЕС введет потолок цен на газ из России, российского газа в Европе просто не будет. Глава ЕК призвала ввести потолок цен на российский трубопроводный газ

"Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России", — заявила тётенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет", — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает возможным введение в настоящее время предельной цены на поставки в Европу российского трубопроводного газа.

Накануне заместитель главы директората Еврокомиссии по энергетике Мечтилд Вёрсдёрфер (Mechthild Wörsdörfer) сообщила, что ЕК изучает различные варианты предельных цен на газ, в том числе, введение таких лимитов на импорт из России, на оптовую продажу этого топлива внутри Евросоюза.

По ее словам, министры энергетики Евросоюза на внеочередном заседании, запланированном на 9 сентября, обсудят введение лимитов цен на газ в ЕС.