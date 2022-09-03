МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Климатическая повестка в России остается прежней, на нее не повлияют события текущего года, заверил первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов в ходе вебинара "Климатические проекты в России: госзаказ или ответственность бизнеса?", организованного 2 сентября 2022 года "Центром стратегических разработок" (ЦСР). Правительство профинансирует низкоуглеродную повестку

"Это прежде всего заказ общества, заказ бизнеса на то, чтобы соответствовать не только международным стандартам и желанию продавать свою продукцию. Это, прежде всего, экологическая, социальная повестка, то есть желание людей жить в хороших городах, с хорошим климатом. И мы продолжаем эту работу и не сдвигаем, если говорить государственным языком, ничего "вправо", идем по тем же самым направлениям", — указал он.

Торосов особо отметил, что в климатической политике для России сейчас актуальна именно внутренняя повестка. На это и стоит ориентироваться бизнесу при выборе своих климатических проектов.

В рамках закона о сокращении выбросов парниковых газов общефедеральные условия регулирования климатической политики для всех субъектов России равные, и в значительной степени мягкие в сравнении с международной практикой.

Законодательно более жёсткая специфика установлена лишь для одного региона — для Сахалинской области — там введено экспериментальное климатическое регулирование.

В сентябре дан старт сахалинскому эксперименту по ограничению выбросов парниковых газов. Эксперимент коснется порядка 40 предприятий, которые выбрасывают от 20 тысяч тонн парниковых газов в год. Каждое предприятие получит квоты, в случае превышения они должны будут заплатить.

Президент ЦСР Владислав Онищенко согласен с мыслью, что, несмотря на все вызовы, возникшие в текущем году перед экономикой, в России остаются актуальными заявленные цели климатической политики.

"Это провозглашают и государство, и бизнес, — уточнил он. — И очень хочется разобраться, собственно говоря, что является тому основой. Насколько это является просто выполнением, если угодно, государственного заказа или государственной политики, или в этом есть определенная экономическая подоснова, и это выгодно бизнесу".