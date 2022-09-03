МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Приток трудовых мигрантов в Россию за прошедшие месяцы 2022 года возрос на 30% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщил в беседе с телеканалом "Россия 24" руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Центробанк узнал ожидания бизнеса по сокращению занятости

В частности, он отметил: "После пандемийного периода мы фактически уже выходим на докоронавирусные объемы притока иностранных граждан, и по сравнению с 2021 годом на 30% увеличился приток иностранной рабочей силы, в первую очередь представителей, конечно, центральноазиатских республик", — после чего добавил, что практически весь приток обеспечивают три страны — Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.

По данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, во втором квартале 2022 года в Россию приехало около 3,12 миллиона трудовых мигрантов, что является максимальным значением за последние шесть лет. Причем порядка 40% мигрантов остаются в Москве и Подмосковье.

На Узбекистан приходится 49,6% приехавших мигрантов, на Таджикистан — 30,5%.