МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Правительство России выделило более 10,3 миллиарда рублей из своего резервного фонда на социальные выплаты гражданам Донецкой, Луганской народных республик и Украины, вынужденно покинувшим эти территории и прибывшим в Россию, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Россия готова наращивать экспорт сельхозпродукции в Узбекистан

В соответствии с указом президента "О выплатах гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины и прибывшим на территорию РФ", правительство выделило Минтруду России более 10,3 миллиарда рублей из своего резервного фонда. Минтруду также поручено следить за целевым расходованием этих денег и до 1 февраля 2023 года представить доклад в правительство.

Отдельным правительственным документом определен порядок предоставления выплат. Для получения ассигнаций беженцы должны будут подать заявление, приложив к нему документы, подтверждающие их статус. Так, инвалиды, пенсионеры, беременные, родители-одиночки вправе обратиться за получением выплат.

Социальные выплаты предоставляются в период с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно, заявление может быть подано не позднее 31 декабря.