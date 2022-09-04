МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Правительство России одобрило выделение средств на выплаты гражданам ДНР, ЛНР и Украины, прибывшим в Россию, сообщается на сайте кабмина. Последняя улыбка доллара: к кому спешит "валютный Армагеддон"

Здесь имеется в виду выделение денег согласно президентскому указу. На основе проекта распоряжения предусмотрено выделение средств, необходимых для оказания поддержки лиц, вынужденно прибывших в экстренном массовом порядке на территорию Российской Федерации.

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Согласно подписанному президентом России тексту указа, гражданам ДНР, ЛНР, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории этих государств и прибывшим на территорию Российской Федерации после 18 февраля 2022 года, с 1 июля 2022 года устанавливаются следующие выплаты:

а) ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 тысяч рублей;

б) ежемесячная социальная выплата инвалидам в размере 10 тысяч рублей;

в) доплата к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социальной выплате инвалидам, предоставляемая инвалидам I группы, детям-инвалидам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет, в размере 3 тысяч рублей;

г) ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в размере 5 тысяч рублей.