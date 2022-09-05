МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. В России запускают промышленную ипотеку, правительство подготовило соответствующее постановление, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство предложило упростить открытие лицевого счета для иностранцев

"По поручению президента правительство запускает новый инструмент поддержки предприятий промышленности, это промышленная ипотека", — заявил он в ходе совещания с вице-премьерами.

Глава кабмина подчеркнул, что запустить этот механизм поддержки необходимо как можно быстрее.

Как уточняется, благодаря этому промышленной ипотеке отечественные компании смогут воспользоваться долгосрочными льготными кредитами на приобретение производственной недвижимости. Ожидается, что такая мера даст возможность предприятиям оптимизировать расходы и, как следствие, создать больше рабочих мест.

"Очевидно абсолютно, что новый инструмент будет востребован, он бизнесу интересен. Надо проработать, конечно, с потенциальными заёмщиками, ведомствами", — резюмировал Мишустин.