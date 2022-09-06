МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что нужно оставить на будущее какие-либо "разговоры о бессрочном отпуске". Об этом он сообщил в своем Telegram. Путин обсудил с Кадыровым социально-экономическое развитие Чечни

Как ранее писал Кадыров, он заметил, что "засиделся" на посту главы республики и считает, что "заслужил бессрочный и длинный отпуск".

"На самом деле просто так уйти я, конечно, не имею права. Народ доверил мне руководство регионом. И оправдать это доверие — моя святая обязанность. Уйти могу, только спросив народ и президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск", — подчеркнул Кадыров.

По его словам, в ответственное время, когда страна борется с "мировым сатанизмом" в Донбассе, нельзя уходить в отпуск ни властям регионов, ни военнослужащим всех рангов.

"В тот день наткнулся на публикацию, в которой говорилось, что я занимаю свою должность 15 лет и являюсь "долгожителем" среди глав регионов. Я подумал, что это много, и решил узнать ваше мнение. Позже выяснил, что не такой я и "долгожитель" — прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может, я обойду этот показатель", — подчеркнул глава Чечни.

Он добавил, что с донецкого направления "приходят отличные новости": "союзные войска в ходе наступления громят противника и занимают новые территории". "В настоящее время на подмогу к наступающим союзным силам готовятся к отправке еще несколько тысяч решительно настроенных добровольцев и элитных бойцов. Помимо этого, созданы новые подразделения, в состав которых входят настоящие профессионалы военного дела. Это два полка и три батальона", — сообщил Кадыров.

По словам главы Чечни, он никогда не перейдет с работы в республике "в другое ведомство".

"Я вам даю слово, что мне никогда не предлагали должность и я никогда не просил, я никогда не разговаривал ни с кем — переходить на другую должность, я никогда не перейду из республики куда-то в другое ведомство", – отметил он.

"У меня единственная мечта – быть мэром города Грозного. На любую другую должность я никогда не пойду", – заявил Кадыров.