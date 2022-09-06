МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. В Кремле не считают отказ президента США Джо Байдена назвать РФ спонсором терроризма смягчением риторики, сама постановка вопроса чудовищна, но ответ хороший, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле прокомментировали высказывание Борреля о России

Байден в понедельник отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в американский список государств-спонсоров терроризма.

"Я думаю, что вряд ли это может быть поводом для таких оценок (смягчение риторики — ред.). Сама постановка вопроса тоже достаточно чудовищна. Конечно, это хорошо, что президент США так ответил. Но даже задавать такой вопрос — это то, что сложно понять умом", — сказал Песков в эфире телеканала РБК.

В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к "странам-спонсорам терроризма" об отношениях между государствами можно забыть.

Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепу, однако сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект. Между тем, как писала ранее газета Politico, дипведомство США предупредило конгрессменов о проблемах, которыми может обернуться наделение России таким статусом.