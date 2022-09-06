МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Нынешние мировые цены на углеводороды подстегнут развитие альтернативной энергии, реализация климатической повестки в интересах развития России, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. В Минэкономразвития рассказали о будущем климатической политики России

"Тема климата, во-первых, имеет четкое общечеловеческое измерение. Вопросы климата никуда не делись, более того, очевидно, что та ситуация, которая сейчас есть, тот уровень цен на углеводороды в мире, подстегнет дальнейшее развитие и альтернативной энергетики — и ветро, и солнечной, и всех остальных направлений энергосбережения", — сказал министр в ходе выступления на сессии ВЭФ "Рынок углеродных единиц в России: от эксперимента к долгосрочной стратегии развития".

По словам Решетникова, климатическая повестка отвечает интересам России, в том числе в части технологической модернизации экономики, процессам ее структурной перестройки. Ведомство, отметил Решетников, рассчитывало на снижение доли угля и нефтегазового сектора в экономике.

Он подчеркнул, что стратегия по декарбонизации российской экономики к 2060 году остается неизменной. Кроме того, климатическая тема должна помогать структурной трансформации и технологическому перевооружению, а не быть дополнительной обузой для бизнеса.

При этом, как рассказал министр, власти России намерены аккуратно подходить к расширению эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов, который стартует на Сахалине. Также, по словам Решетникова, на год или на два может быть сдвинуто введение верификации отчетности выбросов, чтобы не накладывать дополнительную нагрузку на бизнес.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.