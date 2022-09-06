МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российская экономика, по оценке Минэкономразвития, вернется к росту квартал к кварталу уже в конце текущего — начале следующего года, при этом снижение ВВП России в 2022 году, по оценке Минэкономразвития, составит 2,9%, в следующем году будет также снижение из-за высокой базы первого квартала текущего года — на 0,9%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Решетников оценил влияние цен на углеводороды на альтернативную энергетику

"Российская экономика достойно справляется с тем санкциионным давлением, которое есть. Мы ожидаем по этому году снижение ВВП на 2,9%, что существенно ниже тех оценок, которые были еще в марте-апреле", — сказал глава Минэкономразвития журналистам в кулуарах ВЭФ-2022.

"Наш базовый сценарий предлагает относительно небольшой спад в этом году, возврат к росту — в конце текущего — начале следующего годов. Учитывая высокую базу этого года, статистически по следующему году будет небольшое снижение, хотя тоже посмотрим, все наши прогнозы, они, как правило, корректируются чуть в плюс", — сказал Решетников.

"У нас в 2022 году было очень сильное первое полугодие, особенно был сильный первый квартал, в результате чего у нас по первому полугодию общая оценка ВВП — минус 0,5% в годовом выражении. Это формирует достаточно высокую базу на следующий год. Экономика перейдет квартал к кварталу к росту в конце этого — начале следующего года. Но статистически следующий год будет все равно ниже этого года — мы прогнозируем минус 0,9%", — пояснил министр.

Он отметил, что начиная с 2024 года экономика России выходит в устойчивый плюс. "И дальше двигаемся по траектории и после 2026 года выходим на 3% траекторию — плюс-минус к этим цифрам", — сказал Решетников.