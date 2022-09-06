ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. В Кремле плохо относятся относимся к неточным формулировкам которые позволяют неправильные переводы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что его неправильно перевели. Боррель рассказал о последствиях санкций для российской энергетики

"Мы плохо относимся к таким переводам. И плохо относимся к неточным формулировкам, которые позволяют такие неправильные переводы", — сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.

Ранее пресс-секретарь главы евродипломатии Петер Стано заявил, что Боррель не называл Россию "фашистским государством и фашистским режимом", это была ошибка перевода.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.