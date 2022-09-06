ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Базовый сценарий развития России до конца десятилетия предполагает, что экономика страны в 2030 году вырастет на 17% по сравнению с 2021 годом, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах ВЭФ. Решетников рассказал о базовом сценарии развития российской экономики

Ранее министерство сообщало, что подготовило несколько сценариев развития экономики до 2030 года.

"Рост 2030 год к 2021 году в базовом сценарии закладывается 17%. Более того, это именно базовый сценарий, он основан на реализации тех программ, решения по которым сейчас уже приняты или принимаются. Он у нас декомпозирован по всем отраслям, то есть мы конкретно понимаем, что мы получим в туризме, в добыче, в обработке, какая часть роста пойдет за счет экспорта, какая — за счет инвестиций, какая — за счет реальных доходов населения", — сказал Решетников.

По его словам, рост объема инвестиций в этом сценарии составит 30% к 2021 году, а реальных денежных доходов — на 20%.

Решетников также подчеркнул, что российский бизнес показал себя устойчивым и готовым меняться.