МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российским властям следует активнее использовать богатейший потенциал Дальневосточного приморья, Черного, Азовского, Балтийского и Каспийского морей для развития туристической отрасли, заявил президент России Владимир Путин. Путин поручил решить вопрос создания межстрановых туристических организаций

"Надо активнее использовать богатейший потенциал побережья Чёрного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также Дальневосточного приморья. И тщательно проработать вопрос о создании здесь крупных федеральных курортов. Они должны быть всесезонными, иметь современную комфортную инфраструктуру, включая бассейны, чтобы там каждый год смогли отдохнуть до 10 млн человек", — сказал глава государства на на заседании Госсовета по туризму в рамках Восточного экономического форума.

По его словам, туристическая сфера обладает огромным мультипликативным эффектом. Она может поспособствовать экономическому росту и пополнению бюджетов регионов малых городов с богатой историей и сельских территорий, а также повлиять на развитие более 50 других смежных отраслей. Кроме того, туризм создает рабочие места и хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса, подчеркнул российский лидер.

Путин посоветовал использовать опыт дальневосточных регионов для развития туротрасли. В частности, президент указал на высокий турпоток на Сахалине и в Бурятии.

Кроме того, глава государства отметил необходимость возродить курортную зону Каякент на Каспии.

"Эта здравница в советское время была одной из лучших в стране", — добавил Путин.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.