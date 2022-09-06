2022-09-06T16:04:27+03:00
2022-09-06T16:04:27+03:00
2022-09-06T16:04:27+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220906/838021630.html
BASF начала производство на гигантском комплексе в Китае
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Немецкая химическая группа BASF сегодня начала производство на гигантском комплексе, расположенном на юге Китая в Чжаньцзяне, сообщило агентство Reuters. В заявлении компания... ПРАЙМ, 06.09.2022
бизнес, экономика, промышленность, новости, basf, китай, производство
https://1prime.ru/images/83238/96/832389606.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83238/96/832389606.jpg
https://1prime.ru/images/83238/96/832389605.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83238/96/832389605.jpg
https://1prime.ru/images/83238/96/832389604.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83238/96/832389604.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220905/838008882.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Немецкая химическая группа BASF сегодня начала производство на гигантском комплексе, расположенном на юге Китая в Чжаньцзяне, сообщило агентство Reuters.
В заявлении компания указала, что первый завод этого комплекса будет выпускать 60 000 тонн технических пластмассовых сплавов для автомобильной отрасли и сферы электроники.
Он будет работать исключительно на электроэнергии из возобновляемых источников, добавила BASF.
Компания планирует вложить в данный объект до 10 млрд евро. По завершении в 2030 году он станет ее третьим по величине мировым комплексом.
В следующем году BASF намерена запустить в эксплуатацию завод по производству термополиуретана на этом же комплексе.