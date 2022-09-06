МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Немецкая химическая группа BASF сегодня начала производство на гигантском комплексе, расположенном на юге Китая в Чжаньцзяне, сообщило агентство Reuters. Трутнев рассказал о китайских инвестициях в Дальний Восток

В заявлении компания указала, что первый завод этого комплекса будет выпускать 60 000 тонн технических пластмассовых сплавов для автомобильной отрасли и сферы электроники.

Он будет работать исключительно на электроэнергии из возобновляемых источников, добавила BASF.

Компания планирует вложить в данный объект до 10 млрд евро. По завершении в 2030 году он станет ее третьим по величине мировым комплексом.

В следующем году BASF намерена запустить в эксплуатацию завод по производству термополиуретана на этом же комплексе.