МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Вашингтон хочет затащить Южную Корею в "картель", устанавливающий потолок цен на нефть из России, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев. Экс-глава МИД Австрии назвала негативные последствия потолка цен на нефть

"Знаем о попытках Вашингтона затащить Сеул в "картель покупателей" российской нефти, который, по замыслу США, сможет установить на нее потолок цен. Присоединение Сеула к этой инициативе приведет к серьезным негативным последствиям, прежде всего, для экономики самой Республики Корея", — отметил он.

Зиновьев добавил, что Россия не будет поставлять нефть себе в убыток и в итоге южнокорейские партнеры будут приобретать ее не дешевле, а дороже, причем весьма вероятно, что намного дороже.

"Надеемся, что в Сеуле это понимают и не станут создавать себе лишних проблем", — подчеркнул дипломат.

Москва в отношениях с Сеулом хотела бы минимизировать ущерб от навязанных США санкций, заявил Зиновьев.

"На нынешнем этапе меры финансового характера, действующие в отношении Республики Корея как государства, совершающего в адрес России недружественные действия, считаем достаточными и пропорциональными. Решение об их ужесточении будет приниматься в случае дальнейшей эскалации с южнокорейской стороны", — сказал он.

"При этом исходим из того, что в Сеуле, как и в Москве, настроены избежать развития событий по негативному сценарию, минимизировать ущерб от навязанных Вашингтоном санкций для накопленного за последние три десятилетия потенциала сотрудничества с нашей страной в практических областях", — добавил дипломат.

Он обратил внимание, что "в пользу развития практического сотрудничества по прибытии в Россию высказался новый посол Республики Корея Чан Хо Чжин".

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