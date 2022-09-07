МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. ПУТИН: ЕВРОПА ЗАШЛА В САНКЦИОННЫЙ ТУПИК
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https://1prime.ru/state_regulation/20220907/838035797.html
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. ПУТИН: ЕВРОПА ЗАШЛА В САНКЦИОННЫЙ ТУПИК
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220907/838035797.html
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