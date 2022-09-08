2022-09-08T07:36:05+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220908/838044940.html
СМИ: Венгрия на время отказалась от просьбы снять санкции с трех россиян
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Венгрия на время отказалась от своей просьбы к ЕС об отмене санкций в отношении Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова, сообщает издание Politico. В среду Будапешт... ПРАЙМ, 08.09.2022
банки, финансы, экономика, промышленность, новости, алишер усманов, виктор рашников, венгрия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Венгрия на время отказалась от своей просьбы к ЕС об отмене санкций в отношении Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова, сообщает издание Politico.
В среду Будапешт просил о снятии санкций с упомянутых лиц.
По данным издания, Чехия, председательствующая в ЕС, "достигла соглашения с венграми, чтобы избежать блокады процесса продления" санкций.