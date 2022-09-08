МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Венгрия на время отказалась от своей просьбы к ЕС об отмене санкций в отношении Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова, сообщает издание Politico. Путин назвал арест имущества российских бизнесменов на Западе уроком

В среду Будапешт просил о снятии санкций с упомянутых лиц.

По данным издания, Чехия, председательствующая в ЕС, "достигла соглашения с венграми, чтобы избежать блокады процесса продления" санкций.