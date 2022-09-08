ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — ПРАЙМ. Лидеры "двадцатки" пока не отказались приезжать на саммит G20 на Бали, завил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ посол Индонезии в России Хосе Таварес.

"Высокопоставленные чиновники Индонезии обращались к странам G20, приглашая их, потому что нам важно совместно бороться против общих вызовов. И на данный момент отказов от участия в саммите не было",- сказал он.

Дипломат также подчеркнул, что на данный момент рано предвосхищать итоги предстоящего саммита.

"Наличие или отсутствие коммюнике не должно быть критерием для оценки успеха саммита. Все зависит от динамики встречи, а также от геополитических вопросов. Я считаю, что коммюнике важно, но нельзя по наличию итогового заявления судить об успехе саммита", — заключил Таварес.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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