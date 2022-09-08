2022-09-08T12:46:31+03:00
2022-09-08T12:46:31+03:00
2022-09-08T12:46:31+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220908/838049607.html
Мишустин отметил рост нефтегазовых доходов России почти на 50%
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https://россиясегодня.рф
. Доходы от экспорта нефти и газа из России выросли почти наполовину, что стало ожидаемым следствием попыток ограничения этого экспорта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин... ПРАЙМ, 08.09.2022
нефть, энергетика, экономика, новости, михаил мишустин, россия, нефтегазовые доходы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Доходы от экспорта нефти и газа из России выросли почти наполовину, что стало ожидаемым следствием попыток ограничения этого экспорта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета — почти наполовину", — сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.