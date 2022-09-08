МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Доходы от экспорта нефти и газа из России выросли почти наполовину, что стало ожидаемым следствием попыток ограничения этого экспорта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин назвал важнейшую задачу правительства

"Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета — почти наполовину", — сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.