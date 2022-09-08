МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в четверг дал старт автомобильному движению по участку магистрали М-12, по отремонтированной трассе М-5, а также по Екатеринбургской кольцевой автодороге, все три объекта увязаны в общий транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Челябинска и Тюмени. "Пусть одумаются": Путин указал Западу на пути решения энергокризиса

Трасса М-12 длиной 811 км объединит 17 крупнейших региональных центров, она пройдет по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, в Чувашии и Татарстане. В четверг был дан старт движению по первому пусковому комплексу нулевого этапа федеральной трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань в Московской области. Автомобилисты смогут проехать от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) до пересечения с федеральной дорогой А-108 "Московское большое кольцо" в районе городе Орехово-Зуева по трем полосам движения, минуя перегруженную федеральную дорогу М-7 "Волга".

На этом участке протяженностью 23 км строители возвели 11 искусственных сооружений, в том числе мосты через реки Клязьма и Вырка. В следующем году будет открыто движение по второму пусковому комплексу нулевого этапа М-12 – от Московского скоростного диаметра (МДС) до ЦКАД протяженностью 42,5 км.

Автодорога М-5 между Екатеринбургом и Челябинском была капитально отремонтирована с опережением сроков. Ранее из-за высокой интенсивности движения ‒ до 15 тысяч автомобилей в сутки ‒ двухполосный участок не справлялся с потоком транспорта. Теперь весь маршрут имеет четыре полосы движения. Перспективная интенсивность движения на нем составит почти 19 тысяч автомобилей в сутки.

Также строители завершили строительство ЕКАД — кольцевой автодороги вокруг Екатеринбурга. Президент дал старт движению по третьему пусковому комплексу ЕКАД от автодороги Екатеринбург — Полевской до автодороги М5 "Урал" протяженностью 11,4 км. Запуск движения по данному участку замкнет ЕКАД на два года раньше запланированного срока. Кроме того, планируется продолжить увязку ЕКАД с маршрутом "Казань — Екатеринбург". А участок ЕКАД — вход в Екатеринбург протяженностью 26,6 км планируется расширить с 4 до 6 полос движения.