МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Снижение цен на потребительском рынке России ускорилось до —0,52% месяц к месяцу, основной вклад в дефляцию в августе внесло снижение цен на продовольственные товары, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Росстат ухудшил оценку падения ВВП России во втором квартале до 4,1%

"В августе 2022 года на потребительском рынке снижение цен в помесячном выражении ускорилось до —0,52% месяц к месяцу (в июне-июле —0,35% и —0,39% месяц к месяцу соответственно). В годовом выражении инфляция продолжила замедляться и составила 14,3% год к году. Основной вклад в дефляцию в августе, как и в июне-июле, внесло снижение цен на продовольственные товары (-1,36% месяц к месяцу)", — сообщается в документе.

Ведомство отметило значительное снижение стоимости плодоовощной продукции и одновременное удешевление других продовольственных товаров. Дефляция продолжилась и в сегменте непродовольственных товаров (-0,05% месяц к месяцу). В сфере услуг фиксировался умеренный рост цен (0,05%).