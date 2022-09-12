МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Страны Европы переходят на "экономику военного времени", пишет обозреватель The New York Times Пол Кругман. Washington Post: рецессия в Европе поможет США справиться с инфляцией

Причина кроется растущей инфляции.

Власти стран ЕС вводят налоги на прибыль, усиливают контроль за ценообразованием и вводят непривычный европейцам нормируют потребление энергии.

По мнению автора издания, в такое непростое с экономической точки зрения время в приоритете правительств должны находится защита граждан и сохранение чувства справедливости. Власти же выбрали постулаты о рыночной эффективности из учебников по экономике.

Ситуация, в которой Европа оказалась из-за антироссийских санкций и ответных мер Москвы, ударил по рядовым европейцам огромными долгосрочными издержками. В Германии спрогнозировали рост числа бездомных из-за ценового кризиса

Политики ЕС, прогнозирует обозреватель, будут действовать по стандартной схеме для такого рода ситуаций. Будут введены налоги для компаний, получивших неожиданную прибыль, придумают новые способы держать рост цен под контролем, и (вероятно) будут подводить к нормированному распределению энергоресурсов.

Кругман предупреждает, что главным вопросом на повестке политиков Европы будут финансовый и социальный вопрос.