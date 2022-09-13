МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Новый бизнес рынка лизинга РФ (стоимость переданных клиентам предметов лизинга без НДС) в первом полугодии 2022 года снизился почти на 20%, следует из обзора рейтингового агентства "Эксперт РА", который есть в распоряжении РИА Новости. Минпромторг разработал программу льготного лизинга судов

"По итогам 1-го полугодия 2022-го объем нового бизнеса снизился на 19% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 770 млрд рублей", — говорится в материалах агентства.

Агентство традиционно разделяет рынок на розничные сегменты и корпоративные, к которым относит авиатранспорт, ж/д технику, а также морские и речные суда. Рынок корпоративных сегментов снизился на 30%, чему поспособствовало сокращение объемов нового бизнеса с морскими и речными судами на 94% и авиатранспорта на 14%.

Причины отрицательной динамики лежат в ухудшении геополитической обстановки и введении санкций западными странами. Из-за разрыва ранее действовавших логистических цепочек и ухода ряда крупных иностранных производителей машин и оборудования из России, лизинговая отрасль столкнулась с усилением дефицита техники и, как следствие, увеличением ее стоимости. Дополнительное давление на спрос со стороны лизингополучателей в начале весны текущего года оказало повышение ключевой ставки, что привело к удорожанию лизинговых услуг.

Объем нового бизнеса в розничных сегментах сократился на 15%, что в два раза меньше снижения в корпоративных сегментах, которые более подвержены влиянию санкций. Наибольшее сокращение в розничных сегментах пришлось на автолизинг, объем нового бизнеса которого просел на 17%. Снижение объемов автолизинга объясняется во многом общим падением автопродаж (-56% по новым легковым автомобилям) из-за усиления дефицита машин и роста цен на них вследствие ухода многих иностранных автопроизводителей из России. Однако, несмотря на снижение в абсолютном выражении, доля автолизинга в совокупном объеме нового бизнеса сохранилась на прошлогоднем уровне – 46%.

"Рост совокупного объема нового бизнеса в 1-м полугодии 2022 года демонстрируют лишь лизинговые компании, принадлежащие российским банкам (+5%). По итогам 1 полугодия 2022 года, как и годом ранее, лидирующую позицию на рынке лизинга занимает ГК "Газпромбанк Лизинг", рост нового бизнеса которого составил 72%. Второе и третье места заняли "ВТБ Лизинг" (+48%) и ЛК "Европлан" (-12%) соответственно. На долю топ-10 компаний по объему нового бизнеса в 1 полугодии 2022 года пришлось 73% против 61% годом ранее, что в большей степени связано со сворачиванием деятельности ряда крупных иностранных компаний", — отмечают аналитики рейтингового агентства.