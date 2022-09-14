МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в сентябре выросли на 0,5 процентного пункта — до 12,5%, следует из оперативной справки по результатам исследования "инФОМ", выполненного по заказу Банка России. Инфляция в России упала после пикового значения в сентябре, заявил Путин

Таким образом, ожидания вернулись на уровень апреля.

В августе этот показатель составлял 12%, в июле — 10,8%.

Кроме того, по данным опроса "инФОМа", также выросла и наблюдаемая населением инфляция — до 21,5% с 20,5% в августе. При этом в июле этот показатель был на уровне 22,2%.

Опрос проводился с 31 августа по 8 сентября 2022 года.

Исследование ведется с апреля 2010 года. Первые несколько лет оно проходило на периодической основе, лишь в 2014 году стало ежемесячным.