ВАШИНГТОН, 17 сен — ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что на встрече с американским коллегой Джо Байденом говорил о несправедливости со стороны США наказывать африканские страны за связи с Россией, и выразил несогласие с законопроектом, который содержит такие предложения. Валюты стран БРИКС составят конкуренцию доллару, считает инвестор

Продвигающийся через конгресс билль "О противодействии злонамеренным российским действиям" Рамафоса назвал "неуместным" документом, который, по его словам, навредит Африке и "маргинализирует" континент.

"Мы обозначили это как предмет обеспокоенности. Если законопроект будет принят, он маргинализирует Африку, потому что будет складываться впечатление, что Африку наказывают за то, что у нее есть такой партнер как Россия", — сказал он журналистам.

"В своем большинстве африканские страны проводят политику неприсоединения, и мы выразили свое мнение, что было бы несправедливо со стороны США наказывать африканские страны просто за связи с Россией", — добавил президент.

Он не сказал, просил ли Байдена заветировать документ, который в случае принятия конгрессом поступит к нему на подпись.

Рамафоса также высказался за скорейшее урегулирование конфликта на Украине путем "диалога и переговоров".