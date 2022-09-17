ВАШИНГТОН, 17 сен — ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что на встрече с американским коллегой Джо Байденом говорил о несправедливости со стороны США наказывать африканские страны за связи с Россией, и выразил несогласие с законопроектом, который содержит такие предложения. 

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Продвигающийся через конгресс билль "О противодействии злонамеренным российским действиям" Рамафоса назвал "неуместным" документом, который, по его словам, навредит Африке и "маргинализирует" континент.

"Мы обозначили это как предмет обеспокоенности. Если законопроект будет принят, он маргинализирует Африку, потому что будет складываться впечатление, что Африку наказывают за то, что у нее есть такой партнер как Россия", — сказал он журналистам.

"В своем большинстве африканские страны проводят политику неприсоединения, и мы выразили свое мнение, что было бы несправедливо со стороны США наказывать африканские страны просто за связи с Россией", — добавил президент.

Он не сказал, просил ли Байдена заветировать документ, который в случае принятия конгрессом поступит к нему на подпись.

Рамафоса также высказался за скорейшее урегулирование конфликта на Украине путем "диалога и переговоров".