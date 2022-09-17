Президент ЮАР Рамафоса заявил Байдену, что несправедливо наказывать Африку за связи с Россией
ВАШИНГТОН, 17 сен — ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что на встрече с американским коллегой Джо Байденом говорил о несправедливости со стороны США наказывать африканские страны за связи с Россией, и выразил несогласие с законопроектом, который содержит такие предложения.
Продвигающийся через конгресс билль "О противодействии злонамеренным российским действиям" Рамафоса назвал "неуместным" документом, который, по его словам, навредит Африке и "маргинализирует" континент.
"Мы обозначили это как предмет обеспокоенности. Если законопроект будет принят, он маргинализирует Африку, потому что будет складываться впечатление, что Африку наказывают за то, что у нее есть такой партнер как Россия", — сказал он журналистам.
"В своем большинстве африканские страны проводят политику неприсоединения, и мы выразили свое мнение, что было бы несправедливо со стороны США наказывать африканские страны просто за связи с Россией", — добавил президент.
Он не сказал, просил ли Байдена заветировать документ, который в случае принятия конгрессом поступит к нему на подпись.
Рамафоса также высказался за скорейшее урегулирование конфликта на Украине путем "диалога и переговоров".
https://1prime.ru/state_regulation/20220917/838149656.html